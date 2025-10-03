Bild: троих немцев арестовали за запуск дронов около аэропорта в Норвегии

Фото: ТАСС/EPA/Jonas Fæste Laksekjon

В Норвегии арестовали троих граждан Германии по обвинению в запуске беспилотников в запретной пятикилометровой зоне вокруг аэропорта Мо-и-Рана. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Bild.

Однако вскоре после задержания немцы в возрасте около 20 лет были отпущены, утверждает агентство NTB.

Немногим ранее по этому же делу из Норвегии был выслан гражданин Китая, который управлял дроном в аэропорту Свольвер. Ему предписали выплатить штраф в размере 12 000 крон (примерно 47 160 рублей. – Прим. ред.).

В связи с инцидентами полиция организовала расследование случаев появления беспилотников вблизи аэропортов, военных и других важных инфраструктурных объектов.

Ранее аэропорт датского города Ольборг временно закрыли в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве страны. По данным местной полиции, в ходе этого инцидента были затронуты вооруженные силы, поскольку данный аэропорт также используется как военная база.

Спустя некоторое время беспилотники вновь появились в воздушном пространстве аэропорта Ольборга. В связи с этим были отменены два рейса: один из Амстердама, второй – из Копенгагена.