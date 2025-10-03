03 октября, 04:27Транспорт
Аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за БПЛА в небе
Фото: depositphotos/Afotoeu
Аэропорт Мюнхена приостановил прием и выпуск самолетов из-за обнаружения нескольких БПЛА в небе над воздушной гаванью. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Дроны были зафиксированы вечером в четверг, 2 октября. В связи с этим Управление воздушного движения Германии ограничило, а затем приостановило полеты в аэропорту Мюнхена.
В результате произошедшего 17 рейсов не смогли вылететь из авиагавани в тот вечер. Еще 15 прибывающих в аэропорт самолетов были перенаправлены в другие города Германии и Австрии.
Ранее полиция Дании сообщила о появлении беспилотников в разных частях страны. Аэропорт датского города Ольборг был закрыт из-за появления БПЛА в воздушном пространстве страны. Три прибывающих в Ольборг рейса были перенаправлены в другие воздушные гавани.