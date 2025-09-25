Полиция Дании заявила о появлении БПЛА в разных частях страны

Фото: depositphotos/Afotoeu

Датская полиция сообщила о появлении беспилотников в разных частях страны. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление полиции.

Ранее стало известно, что аэропорт датского города Ольборг закрыли в связи с появлением БПЛА в воздушном пространстве страны. Три прибывающих в Ольборг рейса были перенаправлены в другие воздушные гавани.

Как уточнили в полиции Дании, в ходе инцидента с появлением беспилотников в аэропорту Ольборга были затронуты Вооруженные силы страны, поскольку данный аэропорт также используется как военная база.

Вечером 22 сентября сообщалось о приостановке вылетов и прилетов самолетов в аэропорту Копенгагена из-за информации о БПЛА, которые якобы были замечены в районе воздушной гавани. Позднее аэропорт был открыт.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент с дронами в аэропорту Копенгагена самым серьезным нападением на критическую инфраструктуру государства за все время.