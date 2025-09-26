02:17Происшествия
Дроны вновь появились над аэропортом датского Ольборга
Фото: ТАСС/EPA/BO AMSTRUP
Неизвестные беспилотники вновь появились в воздушном пространстве аэропорта Ольборга в Дании. Об этом сообщает сервис Flightradar24 в соцсети X.
По данным сервиса, из-за появления БПЛА были отменены два рейса: один из Амстердама, второй – из Копенгагена.
На днях аэропорт Ольборга уже закрывали в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве Дании. Три прибывавших в Ольборг рейса были перенаправлены в другие воздушные гавани.
В полиции Дании уточнили, что в ходе инцидента с появлением беспилотников в аэропорту Ольборга были затронуты Вооруженные силы страны, поскольку данный аэропорт также используется как военная база.