Дроны вновь появились над аэропортом датского Ольборга

Фото: ТАСС/EPA/BO AMSTRUP

Неизвестные беспилотники вновь появились в воздушном пространстве аэропорта Ольборга в Дании. Об этом сообщает сервис Flightradar24 в соцсети X.

По данным сервиса, из-за появления БПЛА были отменены два рейса: один из Амстердама, второй – из Копенгагена.

На днях аэропорт Ольборга уже закрывали в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве Дании. Три прибывавших в Ольборг рейса были перенаправлены в другие воздушные гавани.

В полиции Дании уточнили, что в ходе инцидента с появлением беспилотников в аэропорту Ольборга были затронуты Вооруженные силы страны, поскольку данный аэропорт также используется как военная база.