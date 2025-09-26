Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:17

Происшествия

Дроны вновь появились над аэропортом датского Ольборга

Фото: ТАСС/EPA/BO AMSTRUP

Неизвестные беспилотники вновь появились в воздушном пространстве аэропорта Ольборга в Дании. Об этом сообщает сервис Flightradar24 в соцсети X.

По данным сервиса, из-за появления БПЛА были отменены два рейса: один из Амстердама, второй – из Копенгагена.

На днях аэропорт Ольборга уже закрывали в связи с появлением беспилотников в воздушном пространстве Дании. Три прибывавших в Ольборг рейса были перенаправлены в другие воздушные гавани.

В полиции Дании уточнили, что в ходе инцидента с появлением беспилотников в аэропорту Ольборга были затронуты Вооруженные силы страны, поскольку данный аэропорт также используется как военная база.

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика