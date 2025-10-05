Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров в небе

Фото: depositphotos/dell640

Аэропорт Вильнюса приостановил прием и вылет самолетов из-за информации о приближении к авиагавани воздушных шаров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Уточняется, что несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Подробная информация о произошедшем не приводится.

Ранее, 9 сентября, аэропорт Вильнюса уже приостанавливал работу из-за неопознанного объекта в небе. Тогда в Национальном центре управления кризисами Литвы сообщили, что в связи с мерами безопасности были приостановлены все рейсы в международный аэропорт.

Также в Вильнюсе с задержкой приземлился борт с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Это произошло в связи с сообщением службы управления воздушным движением о возможной активности БПЛА в небе. Борт с Науседой пробыл в воздухе дополнительные полчаса.