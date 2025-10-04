Аэропорт Мюнхена возобновил работу после приостановки рейсов из-за БПЛА

Фото: ТАСС/АР/Jason Tschepljakow

Аэропорт Мюнхена начал возобновлять рейсы, приостановленные из-за появления БПЛА, сообщается на сайте авиагавани.

Уточняется, что из-за наблюдений за беспилотниками начало работы аэропорта было отложено на 4 октября. С 07:00 по местному времени (08:00 по московскому) полеты осуществляются поэтапно. При этом в течение дня в работе воздушной гавани могут наблюдаться задержки.

Аэропорт Мюнхена приостановил прием и выпуск самолетов 3 октября из-за нескольких дронов в небе. Сами беспилотники были замечены вечером 2 октября.

В результате 17 рейсов не смогли вылететь из авиагавани. Еще 15 бортов перенаправили в другие города Германии и Австрии.