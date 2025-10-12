Фото: ТАСС/АР/Pavel Bednyakov

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС, что нынешнее руководство Молдавии отчаянно хватается за власть, пытаясь ее сохранить.

Пресс-секретарь президента РФ считает, что руководство Молдавии на выборах не гнушается ничем ради того, чтобы "удержаться у власти".

Кроме того, Песков прокомментировал утвержденную Кишиневом антироссийскую военную стратегию. По его словам, руководство Молдавии, удержавшись у власти, продолжает "недружественную линию" против России.

"Здесь можно только выразить сожаление", – заключил он.

Выборы в парламент Молдавии прошли 28 сентября. В Москве были открыты два избирательных участка.

По партийным спискам выбрали 101 депутата. Правящая фракция "Действие и солидарность" получила 50,2% голосов после обработки 100% бюллетеней, в том числе за рубежом. Оппозиция Молдавии, включая Патриотический блок, набрала 49,8% голосов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя результаты выборов в парламент Молдавии, заявила, что их итоги лишь подтвердили раскол в молдавском обществе из-за антинародной политики Кишинева. Она выразила надежду, что правительство республики сделает выводы и не станет действовать против интересов народа.

