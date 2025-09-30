Лавров назвал жульническими прошедшие выборы в Молдавии

Фото: kremlin.ru

Парламентские выборы в Молдавии были жульническими, заявил глава МИД России Сергей Лавров на полях XXII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Конечно, Майя Санду (президент Молдавии. – Прим. ред.) давно уже стала одним из глашатаев антироссийской риторики. Выборы – жульнические. Я даже поражаюсь, как можно так откровенно манипулировать голосами избирателей", – передает слова министра ТАСС.

Выборы в парламент Молдавии прошли 28 сентября. По партийным спискам будет выбран 101 депутат. Молдаване могли проголосовать не только на территории республики, но и в России, где были открыты два участка.

После обработки 100% бюллетеней, в том числе за рубежом, правящая партия "Действие и солидарность" набрала 50,2% голосов, а оппозиция, включая Патриотический блок, – 49,8%.

Результаты выборов подтвердили раскол в молдавском обществе, который был вызван курсом руководства на превращение страны в антироссийский придаток НАТО, сказала представитель МИД России Мария Захарова. Дипведомство выразило надежду, что парламент и правительство республики сделают выводы и не будут действовать против интересов своего народа.