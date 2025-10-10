Депутат Молдавии Таубер: в стране могут появиться иностранные военные базы

Фото: 123RF/koziolkamila

Иностранные военные базы могут появиться в Молдавии после принятия новой военной доктрины. Об этом заявила исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.

Молдавское правительство утвердило стратегию, рассчитанную до 2035 года. Документ в том числе предполагает постепенное увеличение военного бюджета и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. Развитие на этих направлениях будет проводиться с соблюдением нейтралитета Молдавии.

Как при этом отметила исполнительный секретарь, документ является предательством нейтралитета.

"Каждый новый пункт этой стратегии – шаг к уничтожению нашей государственности. Сегодня они говорят о совместимости с Евросоюзом, завтра – о военных миссиях под эгидой НАТО. А послезавтра – на нашей земле появятся иностранные базы", – приводит слова Таубер РИА Новости.

По ее словам, несколько лет назад президент Молдавии Майя Санду клялась, что республика никогда не откажется от нейтралитета. Сейчас же Санду увеличивает военный бюджет, когда "половина населения живет за чертой бедности".

Ранее в Молдавии состоялись выборы в парламент. По партийным спискам выбрали 101 депутата.

Правящая партия "Действие и солидарность" получила 50,2% голосов после обработки 100% бюллетеней, в том числе за рубежом. Оппозиция Молдавии, включая Патриотический блок, набрала 49,8% голосов.