Захарова назвала парламентские выборы в Молдавии "кринж-цирком"

Фото: mid.ru

Парламентские выборы в Молдавии нельзя назвать не чем иным, как "кринж-цирком". Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что политологи из Молдавии были прямолинейны в оценках выборов, когда называли их имитацией и фарсом.

"Вот я думаю, что самое подходящее название – это операция по спасению кишиневского режима, которая, действительно, превратилась в настоящий кринж-цирк", – добавила она.

Выборы в парламент Молдавии прошли 28 сентября. По партийным спискам выбрали 101 депутата. На территории России были открыты два избирательных участка в Москве.

Правящая партия "Действие и солидарность" получила 50,2% голосов после обработки 100% бюллетеней, в том числе за рубежом. Оппозиция Молдавии, включая Патриотический блок, набрала 49,8% голосов.

Ранее Захарова заявила, что результат выборов в парламент Молдавии только подтвердил раскол в молдавском обществе из-за антинародной политики официального Кишинева. По словам дипломата, в МИД РФ выразили надежду, что правительство Молдавии сделает выводы и не станет действовать против интересов народа.