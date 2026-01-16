Форма поиска по сайту

16 января, 16:26

В мире

В США учителя во время уроков держали ученика с аутизмом в деревянном ящике

Фото: nypost.com

В штате Нью-Йорк (США) учителя во время уроков сажали 8-летнего ученика с аутизмом в деревянный ящик, пишет New York Post.

В материале сказано, что родители мальчика планируют подать в суд на на округ Салмон-Ривер, где находится школа. Как рассказала мать ребенка, в новую школу он успел сходить всего два дня, после чего до нее дошла информация, что его закрывали в деревянном ящике. Якобы это делалось для того, чтобы он не мешал остальным ученикам.

Отец мальчика и бывший член школьного совета заявили, что в школах этого округа действительно используется не менее трех таких ящиков, куда сажают учеников с особенностями развития.

Руководство школы извинилось перед родителями, им пообещали, что для расследования инцидента будет привлечена полиция. Родители же хотят судиться с образовательным учреждением и требуют моральной компенсации.

Ранее воспитатель в престижном частном детском саду в США по ошибке напоил детей водой с отбеливателем. Сотрудник перепутал кувшин с водой с емкостью, в которой был раствор для дезинфекции игрушек. В результате учреждение временно закрыли.

