Ночные испытания беспилотного метро начнутся в Москве в 2025 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ночные испытания в рамках внедрения беспилотного метро начнутся в Москве в 2025 году. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в интервью радио КП.

Он уточнил, что для этого создадут специальную лабораторию. Беспилотные поезда будут курсировать без пассажиров.

По словам Ликсутова, к концу 2026 года беспилотное метро может начать работу, однако приоритетом остаются качество, надежность и безопасность.

При этом увольнений не планируется, подчеркнул он. Машинисты остаются ценными сотрудниками, учитывая рост количества станций. То же касается и водителей трамваев.

Ранее в Москве запустили первый в России беспилотный трамвай. Он курсирует по маршруту № 10 Метро "Щукинская" – улица Кулакова. За первый день работы транспорт выполнил восемь рейсов и перевез 350 пассажиров.