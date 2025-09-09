Власти Москвы сформировали детальный план строительства метро до 2032 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице сформирован детальный план строительства метро до 2032 года. После интенсивной прокладки БКЛ город снова наращивает темпы метростроительства, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

"До 2032-го у нас вообще все детально расписано – по станциям, по этапам. И из этой программы мы законтрактовались на 75%, подготовили графики строительства", – приводит РИА Новости слова Ефимова.

Он уточнил, что на сегодняшний день в Москве активно строятся 17 станций метро, еще около 14 находятся на стадии проектирования или подготовки к строительству.

"Мы полностью развернули строительство Рублево-Архангельской линии подземки, запустили тоннелепроходческие щиты на всех этапах, кроме сегмента от Строгино до Серебряного бора, но и здесь щит начнет работать осенью. В июне мы начали проходку на Бирюлевской ветке. В ноябре собираемся запустить щит на Арбатско-Покровской линии для ее продления до станции Гольяново", – поделился заммэра столицы.

Кроме того, власти города активно занимаются проектированием и до конца текущего года выйдут на все станции, кроме конечной, по Троицкой линии метро. Также было принято решение по продлению Сокольнической ветки до МГСУ и далее почти до МКАДа вдоль Ярославского шоссе.

Ночные испытания в рамках внедрения беспилотного метро начнутся в Москве в 2025 году. Для этого создадут специальную лабораторию. Беспилотные поезда будут курсировать без пассажиров.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что с момента запуска станций "Тютчевская", "Генерала Тюленева", "Университет Дружбы Народов" и "Новаторская" на них было совершено 13,5 миллиона поездок. Мэр столицы напомнил, что первые станции Троицкой линии метро открылись ровно год назад.