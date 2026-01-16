Форма поиска по сайту

16 января, 17:27

В мире
RMF24: загадочные сундуки обнаружили водолазы на дне озера в Польше

Водолазы нашли три загадочных ящика на дне озера в Польше

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Водолазы нашли на дне польского озера Пильховско три загадочных сундука. Об этом сообщает местное издание RMF24.

Уточняется, что находка была сделана в конце декабря, когда профессиональный дайвер Марсель Коркуш проводил съемку. По его словам, военная маркировка на емкостях вызвала у него беспокойство. В связи с этим он решил поднять один из сундуков на поверхность.

Позднее была организована операция, в ходе которой ящики доставали из воды дайверы-минеры из Свиноуйсьце. Официальный представитель пограничной службы Ольга Лукашевич подтвердила извлечение трех емкостей. По ее словам, охрану места, где проводились работы, обеспечивали правоохранители.

Теперь содержимое ящиков предстоит проанализировать экспертам. В частности, им нужно будет определить точный тип и происхождение обнаруженных снарядов. После материалы дела будут направлены в прокуратуру, которая примет решение, что делать с емкостями.

Ранее таможенники из Белоруссии изъяли посылку из России, в которой вместо сантехники было стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия и свыше 950 единиц боеприпасов. На их местонахождение таможне удалось выйти после задержания в Минске белоруса, который получил посылку из России.

"Московский патруль": в аэропорту Шереметьево изъяли крупную партию оружия

