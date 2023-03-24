В столичном районе Якиманка обнаружили предмет, похожий на гранату – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В московском районе Якиманка был обнаружен предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

"На улице Академика Петровского, доме 5, строении 1, напротив церкви, на газоне обнаружен предмет, похожий на ручную гранату", – заявил собеседник.

Он добавил, что территория вокруг находки была оцеплена, на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и были вызваны кинологи.

Ранее на северо-западе Москвы в подъезде был найден снаряд времен Великой Отечественной войны. По словам очевидцев произошедшего, обернутый в пакет боеприпас находился в подъезде жилого дома на Митинской улице, доме 16. Его калибр составил 76 миллиметров.

До этого сотрудники полиции задержали в Домодедово мужчину в камуфляже, у которого при себе была граната "Ф-1". Мужчина прибыл в здание военкомата для постановки на учет. После этого он начал угрожать сотрудникам макетом гранаты, а затем поспешно покинул здание, но полицейским удалось его поймать.

Позже выяснилось, что граната оказалась муляжом.



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