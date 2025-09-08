Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 сентября, 07:00

Транспорт

С 15 сентября изменится расписание пригородных поездов на Октябрьской железной дороге

С 15 сентября изменится расписание пригородных поездов на Октябрьской железной дороге

В Госдуме предложили поменять правила расчета транспортного налога

В России решили отменить двойное наказание за одно ДТП

Теплоход с пассажирами сел на мель в Финском заливе

Беспилотный трамвай приступил к перевозке пассажиров в Москве

Россияне смогут наблюдать полное затмение Луны с борта самолета

Собянин запустил пассажирское движение первого беспилотного трамвая

Собянин: 13,5 млн поездок совершили на первых станциях Троицкой линии метро

Сергей Собянин запустил первый в России беспилотный трамвай с пассажирами

Беспилотный трамвай начал перевозить пассажиров в Москве

С 15 сентября изменится расписание пригородных поездов на Октябрьской железной дороге. Корректировки касаются участка Бологое – Великие Луки и связаны с ремонтными работами, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Временный график будет действовать до конца октября. Актуальное расписание можно узнать на ресурсах перевозчика.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика