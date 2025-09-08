08 сентября, 07:00Транспорт
С 15 сентября изменится расписание пригородных поездов на Октябрьской железной дороге
С 15 сентября изменится расписание пригородных поездов на Октябрьской железной дороге. Корректировки касаются участка Бологое – Великие Луки и связаны с ремонтными работами, сообщили в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Временный график будет действовать до конца октября. Актуальное расписание можно узнать на ресурсах перевозчика.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.