"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на 100-й маршрут в Москве

Электробусы нового поколения вышли на 100-й маршрут, который следует от станции метро "Сокол" до столичного района Щукино. В новых машинах средние и задние двери открываются наружу. За счет этого в салоне стало просторнее. Сеть электротранспорта в городе продолжат расширять.

Исторический стадион "Металлург" – домашняя арена для студентов и преподавателей МГТУ имени Н. Э. Баумана и современное пространство для жителей Москвы. После реконструкции появилось универсальное поле с подогревом для футбола и регби. Кроме того, для семей с детьми построили научную игровую площадку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

