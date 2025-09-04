Форма поиска по сайту

04 сентября, 08:05

Транспорт

"Новости дня": новые полосы появятся на Третьем транспортном кольце

Новые полосы появятся на Третьем транспортном кольце (ТТК) на участке от 1-го Сетуньского проезда до съезда на Комсомольский проспект. Переразметка позволит сделать поездки быстрее и комфортнее без увеличения ширины дороги.

До конца 2025 года в Москве планируют реализовать еще как минимум 47 таких проектов. Помимо ТТК, новые полосы появятся на Ленинградском шоссе.

Подробнее – в программе "Новости дня".

