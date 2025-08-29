РЖД: посадка пассажиров по биометрии заработает позднее 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Посадка пассажиров в поезд по биометрии начнется после 1 сентября, поскольку с начала осени появится только правовая основа для такого метода. Об этом сообщил замглавы Российских железных дорог (РЖД) Евгений Чаркин.

Также перед запуском необходимо провести тестирование, убедиться в корректности и безопасности такого метода. Кроме того, важно исключить все риски, пояснил он.

"И когда все будет протестировано, на все вопросы будет получен ответ, тогда мы будем рассматривать уже возможность внедрения и масштабирования данной технологии", – цитирует Чаркина ТАСС.

При этом с 1 сентября перевозчик получит законное право использовать технологию биометрической посадки, если это технически осуществимо, добавил замглавы РЖД. В настоящее время тестирование проводится в рамках сотрудничества с Минцифры и ФСБ.

"При этом мы рассматриваем биометрию как дополнительную опцию к существующему порядку посадки на поезд. Поэтому предлагаем нашим пассажирам с собой брать по-прежнему паспорт и спокойно садиться на борт поезда РЖД", – уточнил он, заверив, что об официальном запуске биометрической посадки будет объявлено официально.

Согласно внесенным властями изменениям в правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте, идентификацию и аутентификацию при оформлении билета и посадке на поезд дальнего следования пассажиры смогут проходить с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС).

Новые меры также будут действовать и для высокоскоростного железнодорожного транспорта. При этом традиционные способы оформления билета и посадки на поезд также сохранятся.