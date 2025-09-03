Турникеты еще двух линий московского метро подключены к биометрии

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Турникеты на Замоскворецкой и Люблинско-Дмитровской линиях столичного метрополитена подключили к биометрии, передает в своем телеграм-канале Дептранс со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Вице-мэр отметил, что пассажиры могут воспользоваться этим способом оплаты на 729 турникетах. До этого на указанных ветках он был доступен лишь на 2–3 турникетах каждой станции.

Ведомство напомнило, что для оплаты по биометрии жителям и гостям столицы необходимо пройти авторизацию в приложении "Метро Москвы", сделать фото и привязать банковскую карту. После этого искусственный интеллект создаст из фото биометрический ключ.

"Подойдите к турникету с черным стикером и посмотрите в камеру. Она найдет в кадре лицо и сформирует биометрический ключ. Потом нейросеть за секунду сравнит его с ключом из базы", – говорится в сообщении.

Если система покажет совпадение ключей, створки турникета откроются. Со счета привязанной карты пассажира спишется оплата за проезд, то есть 63 рубля.

Ликсутов обратил внимание, что до конца текущего года город собирается подключить все турникеты метро к биометрическому способу оплаты. В настоящий момент, по его словам, сервис работает на 13 ветках, или на 3 тысячах турникетов.

"В 2026 году подключим к системе турникеты всех станций МЦД, чтобы оплата проезда оставалась такой же удобной и безопасной", – подытожил заммэра.

Ранее этот метод оплаты проезда заработал на турникетах Арбатско-Покровской и Калининской линий, а также на Сокольнической и Большой кольцевой ветках. Теперь там также не придется доставать карточку для проезда.

