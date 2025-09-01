Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Срок действия электронных билетов на аэроэкспрессы вырос до 90 дней. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 29 августа "Аэроэкспресс" увеличил срок действия электронных билетов на поезда с 30 до 90 дней. Пассажиры могут покупать билеты заранее и использовать их в течение трех месяцев с даты покупки", – говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения коснутся билетов, купленных через официальный сайт, мобильное приложение "Аэроэкспресс" или у партнеров компании.

Такое нововведение сделано для того, чтобы пассажирам было удобнее планировать свои поездки, сказал генеральный директор компании "Аэроэкспресс" Андрей Акимов.

Ранее в РЖД рассказали, что посадка пассажиров по биометрии заработает позднее 1 сентября, потому что перед запуском необходимо провести тестирование, убедиться в корректности и безопасности такого метода. Кроме того, важно исключить все риски.