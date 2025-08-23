Оплата по биометрии заработала на турникетах еще двух линий метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На турникетах Арбатско-Покровской и Калининской линий метро Москвы начала работать оплата по биометрии. Сервис доступен на 480 платежных устройствах, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, это позволит пассажирам оплачивать проезд максимально комфортно и быстро.

"Уже сейчас этот сервис доступен на всех турникетах 11 линий метро, а до конца 2025 года подключим его на всем оборудовании для прохода в метрополитен", – отметил Ликсутов.

Безопасность системы обеспечивается банковским уровнем защиты. Когда пассажир подходит к турникету, камера сканирует лицо и сравнивает данные с шаблонами в базе. При совпадении створки турникета открываются.

В Москве каждый будний день этим способом оплаты пользуются около 170 тысяч раз. В системе зарегистрировано уже более 500 тысяч пользователей.

Ранее сообщалось, что турникеты еще двух столичных линий метро подключили к оплате по биометрии. На Сокольнической и Большой кольцевой линиях больше не придется доставать карточку для проезда.

Биометрия появится на всех турникетах Московского метрополитена. Ожидается, что платежное оборудование для прохода на станции подключат к сервису до конца текущего года.

