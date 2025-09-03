Фото: ТАСС/Терещенко

Первый беспилотный катер протестировали на Москве-реке. Об этом сообщило Агентство "Москва".

Катер разработан в Российском университете транспорта по заказу Минтранса России благодаря государственной программе "Приоритет 2030". Транспорт создан на базе шестиместного судна "Волжанка".

Его проверила ассоциация "Цифровой транспорт и логистика" совместно с РУТ, РАНХиГС и проектом "Московское долголетие" в преддверии форума "Цифровая транспортация", который пройдет 1 октября.

Катер способен проводить картографирование водоемов, измерять глубину и следить за качеством воды и состоянием гидротехнических сооружений без участия людей. Вместе с этим судно способно искать нарушителей и участвовать в спасательных операциях.

Кроме того, катер может автономно следовать по заданному маршруту, но при желании им можно дистанционно управлять с берега.

В перспективе суда с такой технологией смогут сопровождать ледоколы и работать в умных портах, где все процессы будут выполняться машинами.

Ранее в Москве запустили первый в России беспилотный трамвай. Он начнет перевозить пассажиров на северо-западе столицы по маршруту № 10 метро "Щукинская" – улица Кулакова.