"Московский патруль": в аэропортах столичного региона начались рейды по нелегальным такси
Подмосковные власти продолжают борьбу с нелегальными извозчиками такси. В Минтрансе региона сообщили, что с 19 августа в аэропортах столичного авиаузла начинаются рейды.
Выявлять нарушения и привлекать к административной ответственности будут сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области.
