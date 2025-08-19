"Московский патруль": в аэропортах столичного региона начались рейды по нелегальным такси

Подмосковные власти продолжают борьбу с нелегальными извозчиками такси. В Минтрансе региона сообщили, что с 19 августа в аэропортах столичного авиаузла начинаются рейды.

Выявлять нарушения и привлекать к административной ответственности будут сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

