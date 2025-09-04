Движение транспорта на участке Люблинской улицы ограничат с 8 по 30 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта ограничат на участке улицы Люблинской с 8 до 30 сентября, сообщил Дептранс Москвы.



Ограничения связаны с проведением инженерных работ, они коснутся участка дороги в районе пересечения с улицей Мариупольской. Для движения будет недоступна одна полоса. Также на участке ограничения будет временно запрещена парковка автомобилей.

Ранее Дептранс сообщил, что движение транспорта частично ограничат на улице Отрадной с 8 сентября до 25 октября. Меры связаны со строительством инженерных сетей.

Также движение будет ограничено в центре Москвы до 8 сентября из-за подготовки к музыкальному конкурсу "Интервидение". Для автомобилистов будет перекрыта крайняя правая полоса на нескольких улицах.