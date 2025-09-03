Движение будет ограниченно в центре Москвы из-за подготовки к "Интервидению"

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Движение в центре Москвы ограничат с 3 по 8 сентября из-за подготовки к музыкальному конкурсу "Интервидение". В эти дни для автомобилистов будет перекрыта крайняя правая полоса, предупредил в своем телеграм-канале столичный Дептранс.

Ведомство уточнило, что по направлению в центр Москвы водители не смогут проехать:



с 22:00 3 сентября по 06:00 4 сентября, на участке от дома 29, строения 1 по 1-й Тверской-Ямской улице до дома 17 по Тверской улице;

с 22:00 4 сентября по 06:00 5 сентября, по дороге от дома 17 по Тверской улице до дома 15/1, строения 1 по Моховой улице;

с 22:00 6 сентября по 06:00 7 сентября, в проезде от дома 29, строения 1 по 1-й Тверской-Ямской улице до дома 15/1, строения 1 по Моховой улице.

При этом автомобилисты, направляющиеся в Подмосковье, также будут вынуждены выбирать пути объезда в указанные даты. Аналогичные ограничения затронут:



с 22:00 4 сентября по 06:00 5 сентября, участок от дома 2 по Тверской улице до дома 20/1, строения 1;

с 22:00 5 сентября до 06:00 6 сентября, промежуток от дома 20/1, строения 1 по Тверской улице до дома 36, строения 1 по 1-й Тверской-Ямской улице;

с 22:00 7 сентября до 06:00 8 сентября, дорогу от дома 2 по Тверской улице до дома 36, строения 1 по 1-й Тверской-Ямской улице.

Ранее автомобилистов предупредили о перекрытии некоторых набережных в центре Москвы 6 сентября. В связи с фестивалем "День ходьбы" с 05:00 до 16:00 будет закрыт проезд по Смоленской набережной от дома 2 до Ростовской набережной, а также по Ростовской набережной от Смоленской набережной до 1-го Вражского переулка.