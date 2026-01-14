Жена Петросяна посоветовала начинать будни с похода в музей

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова посоветовала начинать будни с похода в музей, чтобы войти в режим после праздников. Об этом она рассказала своим подписчикам, сообщает "Радио 1".

По ее словам, зарядиться бодрым и хорошим настроением помогут не только раннее пробуждение или кофе, но и культурный досуг.

Брухунова поделилась, что начала свой день с посещения экспозиции, которую не успела увидеть до новогодних праздников. Она отметила, что такое "высокодуховное" утро приносит позитивные эмоции и делает день легче.

Также супруга юмориста добавила, что иногда для хорошего самочувствия стоит немного отступать от своего привычного распорядка дня.

Ранее Брухунова рассказала, что провела новогодние праздники в Санкт-Петербурге. Там она посетила постановку Юрия Гальцева "Жил-был суфлер" в Театре эстрады имени Аркадия Райкина, а также балеты "Конек-горбунок" и "Щелкунчик" в Михайловском театре. Кроме того, она делилась впечатлением и от пьесы "Свои люди – сочтемся" в Малом Драматическом.