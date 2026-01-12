Брухунова, Боярская и Билан показали, как провели новогодние праздники

В новогодние каникулы российские знаменитости не переставали делиться с поклонниками фотографиями с отдыха. Куда отправились звезды в поисках релакса и вдохновения, расскажет Москва 24.

Татьяна Брухунова

11 января супруга юмориста Евгения Петросяна сообщила в своих соцсетях, что "шесть праздничных дней в Петербурге позади", и она с семьей вернулась в Москву.

На протяжении праздников Татьяна Брухунова делилась с подписчиками подробностями отдыха в северной столице: она посетила постановку Юрия Гальцева "Жил-был суфлер" в Театре эстрады имени Аркадия Райкина, а также балеты "Конек-горбунок" и "Щелкунчик" в Михайловском театре. Кроме того, она делилась впечатлением и от пьесы "Свои люди – сочтемся" в Малом Драматическом.

Дима Билан

Певец поделился в соцсетях снимками с Мальдив, где сначала дал концерт, а затем решил уделить время отдыху и восстановлению. Билан отметил, что долгое время работы в режиме нон-стоп дало о себе знать.





Дима Билан певец, заслуженный артист РФ Начинается труд над собой – спорт, диета, биодобавки, витамины, поющие чаши, акупунктура, массажи... Список велик, долго перечислять. Мои месяцы работы без стопа диктуют новые правила отношения к себе.

Певец добавил, что хочет "подойти к самому себе поближе, и в спланированном одиночестве подумать, и почувствовать только себя, и пожить только для себя". Билан напомнил, что готовится к шоу, поэтому хочет быть "в тонусе максимально".

Елизавета Боярская

Актриса рассказала в своем телеграм-канале, что на новогодних праздниках вместе с семьей посетила Мурманск.

"Север, зима, дорога – все как мы любим", – подписала снимки из путешествия дочь Михаила Боярского.

Знаменитость поделилась фотографиями семьи и заполярных красот, а также впечатлениями от поездки.

"Я просто влюбилась в Арктику. В Северную природу! Невероятная энергия, мощь, стать, молчаливое величие. Обязательно вернемся сюда! Хочется посмотреть на эту красоту в летнем и осеннем убранстве", – написала Елизавета.

Ксения Бородина

Телеведущая рассказала подписчикам о своих насыщенных выходных, которые она провела вместе с мужем, блогером Николаем Сердюковым, и двумя дочерьми от предыдущих браков. Знаменитость с семьей отправилась в Таиланд, посетив Бангкок и Пхукет. Не обошлось без магазинов, выставок и блюд местной кухни.

"Мы отведали као‑сой – аутентичный тайский суп. Его основа: нежная яичная лапша, погруженная в насыщенный бульон на кокосовом молоке с карри‑пастой. Для контраста текстуры сверху добавляют хрустящую жареную лапшу. К блюду традиционно подают гарниры: маринованную горчицу, лук, дольку лайма и перец. Обязательно попробуйте, но готовьтесь, что рот будет гореть", – предостерегла подписчиков Ксения.

Лариса Гузеева

Телеведущая и звезда фильма "Жестокий романс" предпочла теплым краям зимнюю рыбалку в Карелии, куда она отправилась вместе с ресторатором Игорем Бухаровым. Сначала актриса выложила сторис, где показала, как они вместе ехали в машине по заснеженному лесу, назвав своего спутника бойфрендом. При этом в конце 2025 года в СМИ и вовсе распространились слухи об их разводе еще в 2019-м.

Позже знаменитость опубликовала короткий ролик, на котором сидела возле лунки и держала в руках рыболовные снасти. Для такого отдыха Лариса максимально утеплилась.