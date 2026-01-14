Эксперт Карпычева: оплата товаров долями может привести к финансовой ловушке

Фото: depositphotos/LDProd

Отплата товаров частями может быть выгодной для ряда покупок, однако при неумелом подходе способна дать излишнюю нагрузку на бюджет. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.

Она отметила, что возможность оплачивать товары и услуги долями естественно делает покупки доступнее.

"При этом пользоваться приобретенным можно сразу, а сумму, которая могла бы уйти полностью, получится потратить на другие нужды или оставить работать на банковском вкладе", – отметила она.

Нередко такая схема является выгодной, потому что та же техника через несколько месяцев может стать дороже, добавила эксперт.





Анна Карпычева независимый финансовый советник, бизнес-коуч Однако важно учитывать, что иногда продавцы хитрят и продают товар с возможностью постепенной оплаты по более высокой цене. Поэтому заранее надо изучить стоимость желаемой вещи на рынке. А еще следует обратить внимание, не предполагаются ли при такой покупке дополнительные страховые платежи или другие платные услуги.

Кроме того, нужно помнить, что за просрочку платежей часто начисляют проценты. Так что при неорганизованном подходе можно потратить больше, чем предполагалось, предупредила Карпычева.

Она также отметила, что покупка долями дает иллюзию доступности. В итоге высок риск начать приобретать то, что не так уж необходимо и не по карману.

"Здесь легко попасть в ловушку и взять сразу несколько товаров: и дорогой мобильный телефон, и холодильник, и несколько обучающих курсов. Поодиночке ежемесячные платежи за них могут казаться небольшими, но стоит сложить их вместе, как сумма окажется довольно серьезной нагрузкой на бюджет", – отметила специалист.

Эксперт рекомендовала один-два дня обдумывать траты и взвешивать все за и против, почитать условия. Важно помнить, что общая сумма ежемесячных расходов на оплату приобретенных вещей в идеале не должна составлять более 30% от общего дохода, чтобы финансовая нагрузка не стала излишней.

