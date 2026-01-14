Форма поиска по сайту

14 января, 15:21

Общество

В РПЦ предложили наказывать целителей и шаманов наравне с сатанистами

Фото: 123RF.com/ufabizphoto

Целителей и шаманов следует наказывать по всей строгости за вред, который они наносят здоровью людей. Об этом заявил священнослужитель храма иконы Божией Матери "Скоропослушница" города Рыбное Рязанской области протоиерей Виталий Рыбаков.

"Так называемые целители служат силам тьмы, где главой является сатана. Несомненно, они приносят вред как духовный, так и телесный. Люди, им доверяясь, теряют драгоценное время и меняют лечение на различные манипуляции. Эти целители научными сообществами многократно были обличены и отвержены", – указал представитель РПЦ в беседе с изданием "Абзац".

По его словам, меры следует принимать незамедлительно, пока своими действиями целители не навредили людям, обращающимся за услугами. При этом наказание должно быть ужесточено, если в результате их действий кто-то пострадает.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект о запрете рекламы эзотерических услуг. Инициативу вновь отправили на рассмотрение после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе мероприятия президент признал, что сатанизм (движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов), оккультные услуги и "всякие колдуны" вводят людей в заблуждение.

обществорелигия

