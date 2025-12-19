Путин согласен с тем, что сатанизм и "всякие колдуны" наносят ущерб россиянам

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, признал, что сатанизм (движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, включено в перечень террористов и экстремистов), оккультные услуги и "всякие колдуны" вводят людей в заблуждение.

"Вводят людей в заблуждение, загоняют их в какой-то темный угол в прямом и переносном смысле этого слова, наносят существенный ущерб гражданам, их моральному состоянию, да и психическому, психологическому", – отметил президент.

Он также призвал бороться с введением жителей России в заблуждение через рекламу оккультных ритуалов и магических услуг.

Ранее председатель Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко призвал увеличить до 1 миллиона рублей штраф для гадалок, магов и экстрасенсов за преступления, связанные с их деятельностью.

Кроме того, депутат предложил внести в законодательство новую норму, которая будет предусматривать ответственность за обман, совершаемый под видом предоставления эзотерических услуг на коммерческой основе.

