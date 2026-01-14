Форма поиска по сайту

14 января, 16:02

Политика

Глава Минздрава США удивился живучести Трампа с его пищевыми привычками

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди – младший удивился тому, что американский президент Дональд Трамп до сих пор жив с учетом его привычек в еде. Об этом Кеннеди – младший высказался в подкасте у Кэти Миллер на YouTube.

"Он ест очень вредную еду, а именно McDonalds, конфеты и диетическую колу. Он постоянно пьет диетическую колу. У него организм божества", – поделился глава американского Минздрава.

По его словам, во время путешествий с Трампом может показаться, что он питается "отравой" каждый день. При этом Кеннеди – младший назвал президента США очень энергичным человеком.

Cам глава Белого дома утверждает, что ест хорошую еду каждый день, но предпочитает фастфуд, когда находится в пути.

"Он выбирает продукты крупных корпораций, потому что доверяет им. Он не хочет заболеть в дороге", – объяснил глава Минздрава.

Ранее Трамп назвал клеветой публикации об ухудшении его физического и психического состояния. Американский лидер подчеркнул, что пока не начал "сбавлять обороты" и отлично справляется с обязанностями главы государства. Он также пригрозил принять меры против изданий, которые распространяют такую информацию.

