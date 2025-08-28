Водителей в России могут лишить прав за катание на электросамокате в нетрезвом виде

Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 22:15

За катание на электросамокате можно лишиться водительских прав. Прецедентом стало дело жителя Воронежской области, который ночью ехал по поселку на электросамокате без регистрационных знаков. Его остановили и направили на медицинское освидетельствование. В результате суд не только оштрафовал его на 30 тысяч рублей, но и лишил водительских прав на 1 год и 10 месяцев.

Мужчина попытался оспорить решение в Верховном суде, но безуспешно. При каких условиях управлять электросамокатом можно только при наличии водительских прав – в эфире телеканала Москва 24.

