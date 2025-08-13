В России могут узаконить движение роботов-доставщиков по дорогам и тротуарам

Роботы-доставщики будут ездить по правилам. Минэкономразвития России предложило узаконить их движение. Проект устанавливает максимальную скорость робота на дорогах до 25 километров в час, на тротуарах – до 10, а при пересечении проезжей части – максимум 6.

Кроме того, каждый доставщик будет застрахован на 500 тысяч рублей на случай ДТП. Документ также прописывает действия при аварии и технические требования к устройствам. Речь, например, о наличии на каждом роботе красного флажка высотой один метр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

