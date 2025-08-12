Эксперт рассказал, смогут ли дроны заменить курьеров

Дроны не смогут заменить курьеров в ближайшее время. Об этом рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков.

По его словам, они пока не смогут обеспечить то удобство, которое сейчас предоставляется в сервисах доставки. Например, в Китае люди вынуждены при получении заказа дроном забирать его из пунктов выдачи. Кроме того, услуги курьера компаниям выходят дешевле, чем использование беспилотников.

Эксперт отметил, что системы доставки с применением БПЛА будут развиваться постепенно и при условии, что использование дронов будет выходить дешевле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.