В новогодние праздники в Подмосковье на свет появились Дева и Миракл

В новогодние праздники в Московском регионе родились девочка и мальчик, которых назвали Дева и Миракл, сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

В списке редких и необычных имен также можно встретить Агнессу, Глафиру, Леонелию, Мааку, Дамиана, Леона, Наума и Трофима.

Самым распространенным женским именем стало София, а самыми популярными мужскими – Михаил и Тимофей, добавил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин. Помимо этого, девочкам часто давали такие имена, как Анна, Василиса, Ева, Есения и Мирослава, а мальчикам – Александр, Артем, Иван, Максим и Марк.

Среди новорожденных, которые появились во время новогодних праздников, 52,9% мальчиков и 47,1% девочек.

Ранее заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2025 году самыми необычными именами в Москве стали Дон и Горыня, а также Флора и История. Вместе с тем в прошлом году популярность имели имена Михаил, Александр и Лев, а также Анна, Мария и София.

