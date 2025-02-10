Депутат Буцкая: в ГД разработан проект об ограничении на экзотические имена для детей

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Депутаты Госдумы разработали проект закона об ограничении на нестандартные имена для детей. Инициатива предлагает утвердить список разрешенных имен, заявила во время эфира в телеграм-канале первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По словам парламентария, текст законопроекта и пояснительная записка готовы. Изначально концепция проекта, указала она, заключалась в том, чтобы запретить называть девочек мужскими именами, а мальчиков – женскими. Однако в данный момент документ предполагает наличие "большого закрытого списка" разрешенных имен, подчеркнула Буцкая.

"Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками", – высказалась парламентарий.



Она отметила, что государство должно дать возможность самореализовываться в выборе имени ребенка, но до того предела, пока не начинается защита прав самого ребенка.

Помимо этого, Буцкая прокомментировала идею вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова о праве детей на смену имени до достижения 18 лет из-за травли, даже если против этого выступают их родители.

"Я думаю, упремся в тот самый список имен, среди которых можно выбирать. Чтобы не получилось наоборот. Чтобы ребенок, которого назвали Васей, из-за несогласия с родителями <…> не пошел и не переименовал себя в того самого Пельменя", – сказала депутат.

Тем временем жители Москвы стали чаще давать новорожденным составные имена. Около 900 мальчиков и 400 девочек за год получили двойные, тройные, а иногда и четверные имена. Например, Ян-Роман, Григорий-Максим. У девочек зачастую встречаются сочетания с именами Анна и Ева.