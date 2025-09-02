Форма поиска по сайту

02 сентября, 14:30

Мэр Москвы

Собянин утвердил концепцию благоустройства возле станции "Народное Ополчение"

Собянин утвердил концепцию благоустройства возле станции "Народное Ополчение"

В Москве утвердили концепцию благоустройства территории около будущей станции метро "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Работы затронут улично-дорожную сеть, чтобы пассажирам было удобнее добираться до метро на городском транспорте. Особое внимание уделят созданию тротуаров вдоль улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова. Там установят освещение и скамейки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

