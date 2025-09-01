ПИК построил 18 образовательных учреждений к новому учебному году

Фото: предоставлено девелопером ПИК

В жилых кварталах ПИК на территории Москвы, Московской и Ленинградской областей открылись 14 детских садов и 4 школы для 7,5 тысячи детей к 1 сентября, сообщает пресс-служба девелопера.

На севере Москвы, в квартале "Полярная 25" заработала школа на 1 100 учеников, а в "Саларьево парке" в ТиНАО открылись две школы на 1 150 учащихся каждая. Здесь же для старшеклассников разработали образовательную программу "Интернет вещей", в рамках которой школьники будут изучать программирование на Python, работу с микроконтроллерами и голосовыми интерфейсами, 3D-прототипирование и основы проектного управления.

В школах продуманы удобные классы, многофункциональные зоны и безопасная среда с учетом принципов инклюзивного образования.

"Мы проектируем образовательные пространства с фокусом на будущее: чтобы они не устаревали через 5–10 лет, а могли адаптироваться к меняющимся запросам детей, родителей, учителей", – рассказала руководитель дирекции по реализации и развитию социальных объектов ПИК Ирина Нагорняк.

В 14 новых детских садов пошли учиться 3 530 детей. Девять из них начали работу в жилых кварталах на территории Москвы, три – в Ленинградской области, еще два – в Подмосковье. В каждом саду есть игровые, музыкальные и спортивные залы, современные столовые и медицинские кабинеты, а во дворах – безопасные площадки для прогулок и игр.

Ранее Сергей Собянин поздравил московских школьников, студентов, педагогов и родителей с Днем знаний. В этом году в школу впервые пойдут более 100 тысяч юных москвичей. Собянин пожелал им и другим ученикам здоровья, радости и успехов в учебе и жизни.

Кроме того, в День знаний 34 новые школы и детских сада приняли учеников. По словам мэра, в основном новые образовательные учреждения откроются в районах новостроек, где всегда много молодых семей с детьми. Один из них – жилой квартал "Прокшино" в Коммунарке. Там построили 14 жилых комплексов и два детсада на 320 детей.