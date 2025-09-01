НКО Москвы отправили более 10 тонн помощи бойцам СВО и жителям новых регионов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московские некоммерческие организации (НКО) собрали и отправили более 10 тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых регионов при поддержке столичного Агентства общественных проектов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Акция длилась на протяжении около двух месяцев. За это время каждый участник смог внести свой вклад в общее дело.

"Сбор инициировали сами НКО, а городское Агентство общественных проектов помогало во всех организационных вопросах, в том числе с доставкой и передачей гуманитарного груза", – отметила замглавы департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова.

Гуманитарная колонна проехала свыше двух тысяч километров и передала бойцам вещи и техническое оборудование, квадроцикл и автомобиль УАЗ-2206, более 700 окопных свечей и 250 маскировочных сетей, сделанных волонтерами, средства гигиены и более 100 писем с добрыми пожеланиями от москвичей.

Для детей из новых регионов были подготовлены посылки с одеждой, учебниками, рюкзаками и прочими школьными принадлежностями.

Инициаторами акции стали сразу несколько московских НКО, в том числе Таганский детский фонд, общественное движение "Я русская женщина", общественная организация развития публичной дипломатии и гражданских инициатив "Твой выбор" и добровольческое объединение "Легенды СССР".

Ранее сообщалось, что участники фестиваля "Вкусы России" не только познакомили москвичей и туристов с национальными деликатесами, но и помогли российским военнослужащим. Свыше 30 предпринимателей отправили помощь в зону СВО.

Владельцы столичных магазинов также передали большое количество стройматериалов, военной техники и средств передвижения в зону боевых действий. Многие предприниматели лично закупают необходимую технику и материалы по запросам от знакомых, которые находятся на фронте.