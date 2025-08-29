Участники фестиваля "Вкусы России" отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники фестиваля "Вкусы России" не только познакомили москвичей и туристов с национальными деликатесами, но и помогли российским военнослужащим, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Свыше 30 предпринимателей отправили свою помощь в зону СВО. Например, владелица фермерского хозяйства Ева Богоявленская привезла в столицу адыгейский сыр. Она регулярно передает военным свою продукцию, в том числе копченый чечил. На передовую товары доставляют ее друзья.

Настоятель храма под Майкопом и прихожане, среди которых Богоявленская, собрали грузовик с арматурой. Недавно они отправили в один из военных госпиталей физраствор и постельное белье. Еще один участник из Адыгеи помогает в сборах средств и перечисляет их в благотворительные организации.

Красноярский край представил на фестивале оленину и дикую рыбу. Коммерческий директор местной компании Снежана Румянцева отметила, что среди продуктов, которые отправляются бойцам, всегда есть место юколе – сушеному филе северного оленя, которое не портится и подходит для перевозки и хранения в любых условиях.

"Помимо продуктов питания, что мы только ни отправляли, даже грузовую машину УАЗ, закупаем квадрокоптеры", – поделилась Румянцева.

При группе "Таймыр – воинам Донбасса" работает швейная мастерская. Ежедневно ее участницы создают для военнослужащих одежду. Кроме того, они собирают лекарства, плетут маскировочные сети и отправляют гуманитарные посылки.

В Красноярском крае есть еще одна компания, которая регулярно помогает бойцам. Сотрудники упаковывают продуктовые наборы, покупают снаряжение и оборудование, одежду, обувь и другое.

Предприниматель Антон из Нижегородской области поставляет на ВДНХ и передовую городецкие пряники. Он стал помогать военным весной 2022 года и за это время передал большое количество сладостей.

Вместе с командой мужчина по запросам бойцов также закупает генераторы, медицинские препараты и стройматериалы. Помимо Антона, пряники передают производители из Ульяновской области. Их адресаты – дети, отцы которых находятся на СВО.

Предприниматели, работавшие в павильоне "Республика Карелия", на постоянной основе покупают оборудование для военнослужащих и отправляют собственную продукцию. Бизнесмены из Ростовской области поступают аналогичным образом.

В Якутии создали группу, участники которой сами отвозят в зону спецоперации оборудование и все необходимое. В свою очередь, представители Мурманской области через волонтеров передают хирургические аптечки, сухие пайки и облегченную экипировку.

Предприниматели из Кемеровской области направляют военным мясо, а из Иркутской – чай и сироп из сосновых шишек.

В Краснодарском крае производители собирают для бойцов продукты питания, а в Псковской области создали свой благотворительный фонд. Бизнесмены из Северной Осетии отправили на передовую несколько тысяч пирогов и воду, а также деньги для покупки экипировки.

Из Калининградской области в военные госпитали доставили консервы, из Крыма – радиолокационную станцию. Волонтеры из Калмыкии создают окопные свечи и покупают вещи по запросам военнослужащих, добровольцы из Тульской области передали бойцам выпечку.

Пряники и пироги также отправили из Москвы, а из Санкт-Петербурга военные получили финансовую поддержку.

За время проведения спецоперации владельцы столичных магазинов передали на фронт большое количество стройматериалов, военной техники и различных средств передвижения. В частности, многие бизнесмены лично закупают необходимое по запросам от знакомых, которые находятся в зоне боевых действий.