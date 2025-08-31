В Москве началась реализация 25 проектов КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В текущем году в Москве началась реализация 25 проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Общая площадь отведенных под редевелопмент участков превышает 119 гектаров. В совокупности на них построят 2,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая почти 1,3 миллиона "квадратов" жилья для реализации программы реновации", – цитирует его слова портал мэра и правительства столицы.

Также в столице появится свыше 665 тысяч квадратных метров инфраструктуры промышленного и общественно-делового назначения, включая образовательные комплексы, спортивные сооружения, медцентр, подстанцию скорой помощи, детскую школу искусств, гостиницы, здания для размещения организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства и другие объекты.

Это позволит создать в Москве 16,8 тысячи рабочих мест, резюмировал Ефимов. Сами проекты реализуют в 23 районах столицы – на востоке, западе, севере, северо-востоке, юге, юго-востоке, юго-западе и в центре города.

Больше всего площадок расположено в Южном административном округе – пять штук. С начала года здесь начали реорганизовывать территории общей площадью 19,5 гектара. Их общий градостроительный потенциал составляет почти 410 тысяч квадратных метров недвижимости, сказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"При этом более 80% всей застройки – 340 тысяч "квадратов" – придется на жилье для реализации программы реновации. Эти новостройки возведут в рамках четырех из пяти проектов КРТ – в районах Москворечье-Сабурово, Зябликово, Нагатино-Садовники и Даниловский", – добавил он.

Кроме прочего, на Павловской улице в Даниловском районе столицы возведут подстанцию скорой помощи, а во 2-м Кожуховском проезде на участке бывшей промзоны "ЗИЛ" появится современный бизнес-центр на полторы тысячи рабочих мест.

Ранее стало известно, что в Бабушкинском районе Москвы в рамках проектов КРТ возведут новое жилье по реновации. На северо-востоке города реорганизуют участок площадью 3,43 гектара. На его территории построят 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости. Суммарная площадь квартир в новостройках будет около 46,8 тысячи "квадратов", что позволит обеспечить жильем порядка 1,7 тысячи москвичей.

