Около 8,5 тыс семей переехали в квартиры по программе реновации на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала реализации программы реновации в новые квартиры в Западном административном округе (ЗАО) Москвы переехали уже около 8,5 тысячи семей, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации в Западном административном округе началось в 2018 году в Можайском районе", – напомнил он.

Жители 9 районов ЗАО уже отпраздновали новоселье в квартирах с улучшенной отделкой. В районе Очаково-Матвеевское в новое жилье переехали около 1,9 тысячи семей, в Фили-Давыдкове – 1,8 тысячи, в Можайском районе – более 1,6 тысячи.

При этом город бесплатно предлагает жителям воспользоваться услугами транспорта и грузчиков, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую. К сервису "Помощь в переезде" уже обратились около 6,7 тысячи семей. Больше всего заявок на эту услугу оставили жители Фили-Давыдкова и района Очаково-Матвеевское – около 1,5 тысячи семей в каждом.

"Более 1,3 тысячи семей вызвали грузчиков и автомобиль в Можайском, еще около тысячи – в районе Проспект Вернадского", – добавил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее число домов, расселенных в Москве по программе реновации, превысило тысячу. С 2018 года в новые квартиры полностью переехали жители 177 домов, расположенных на востоке столицы. Еще 170 домов расселили на юго-востоке, а 128 – на западе города. Всего по реновации предстоит расселить свыше 5 тысяч зданий.

