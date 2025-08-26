26 августа, 16:54Мэр Москвы
Собянин: в Москве будет создано еще 15 современных пространств для отдыха у воды
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин подписал постановление о создании 15 современных мест отдыха у воды в Москве, передает портал мэра и правительства столицы.
Местами отдыха станут:
- Головинские и Ангарские пруды;
- Джамгаровский и Долгие (Виноградовские) пруды;
- Гольяновский, Большой Перовский и Владимирский пруды;
- Нижний Бирюлевский пруд;
- Черневские (пляжи № 1 и 2) и Ясеневские пруды;
- Большой Очаковский, Верхний Удальцовский и Центральный (Большой Солнцевский) пруд;
- зона отдыха "Заречье" на реке Десне в ТиНАО.
Работы по созданию зон отдыха планируется завершить к началу лета следующего года.
Отдельное внимание специалисты уделяют организации комфортного пребывания у воды. Для горожан и туристов делают настилы на сваях из террасной доски, устанавливают на них шезлонги и лежаки.
Вдоль береговой линии создается полоса из очищенного белого песка. Там также можно поставить лежаки, зонты и навесы для защиты от солнца.
Беседки, качели и гамаки – еще одна возможность отдохнуть и расслабиться. Чтобы досуг был комфортным для всей семьи, будут оборудованы детские площадки для ребят всех возрастов, а также удобные дорожки, освещение, скамейки и урны.
В некоторых зонах запланирована установка бассейнов. Необходимой составляющей станут раздевалки с душевыми и санузлами. Кроме того, для отдыхающих сделают пикниковые зоны со столами, скамейками и мангалами, также предусмотрят кафе со специальными павильонами.
Для любителей спорта сделают многофункциональные площадки. Там можно будет заниматься воркаутом или играть в волейбол.
Комфортный и безопасный отдых будут гарантировать система видеонаблюдения и оповещения, вышки спасателей и архитектурно-художественная подсветка.
Немногим ранее Собянин заявил, что пляжных мест в Москве будет больше, чем в Сочи. Вместе с очисткой и рекультивацией прудов в городе решено создать программу искусственных водоемов. Таким образом, к 2030 году запланировано открытие 125 открытых бассейнов.
