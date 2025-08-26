Собянин: создадим в Москве больше пляжных мест, чем в Сочи

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Пляжных мест в Москве будет больше, чем в Сочи, заявил Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде".

По словам мэра, параллельно с очисткой, рекультивацией прудов в городе решено создать программу искусственных водоемов.

"Наша задача – чтобы в каждом районе в шаговой доступности были такие объекты. Появляются новые проекты. Пионерский пруд в Парке Горького, в котором теперь есть специальная очистка. Разрешено купание, можно загорать. Будем делать пляжных мест больше, чем в Сочи", – сказал Собянин.

Таким образом, к 2030 году в городе запланировано открытие 125 открытых бассейнов. Мэр отметил, что на "Острове мечты" построен целый пляжный город, подобный проект, но больше, появится в Мнёвниковской пойме.

Собянин также подчеркнул, что в Москве-реке можно купаться на севере и в центре столицы. Согласно данным Роспотребнадзора, отметил мэр, в южной части города пока недостаточно чисто в реке, однако, по словам Собянина, в Москве требования по очистке одни из самых высоких в мире.

"За последние десять лет количество нефтепродуктов в Москве-реке уменьшилось в два раза. Плюс у нас есть целый флот по очистке. Ну и важнейший фактор загрязнения – это машины. Слава богу, они тоже становятся чище, переходят на двигатели класса Евро-4, Евро-5. Соответственно, меньше в воду сливается все это", – заключил мэр.

В заключении Собянин отметил, что Москва-река будет с каждым годом становиться все чище и чище, и выразил надежду, что скоро на всем ее протяжении можно будет купаться.

Ранее мэр также рассказал, что в Москве появится новый проект всесезонных спортплощадок. Летом на них можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол, а зимой – кататься на коньках. Кроме того, в столице будут реализованы проекты с горнолыжными спусками.

Кроме того, новые зоны отдыха появились в парке "Сокольники". На северном берегу водоема обновили детскую площадку и территорию для игры в пляжный волейбол, оборудовали спортивную зону с тренажерами, дополнили новыми элементами игровой комплекс "Корабль" и установили навес с удобными диванами для комфортного отдыха. А на пляж завезли новый песок, поставили спасательную вышку, оборудовали настил с раздевалкой и душем.