Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Новые зоны отдыха появились в парке "Сокольники". Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

"В рамках первого этапа работ по благоустройству и развитию территории парка обновили и создали детские и спортивные площадки, в ходе второго – добавили этой зоне функционала. Теперь у жителей появилось больше возможностей для отдыха и занятий спортом", – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

На северном берегу водоема обновили детскую площадку и территорию для игры в пляжный волейбол, оборудовали спортивную зону с тренажерами, дополнили новыми элементами игровой комплекс "Корабль" и установили навес с удобными диванами для комфортного отдыха.

На пляж в этой зоне завезли новый песок, поставили спасательную вышку, оборудовали настил с раздевалкой и душем. Вскоре планируется установить шезлонги и новый павильон спасательной станции.

По северо-восточной стороне водоема проложена деревянная дорожка длиной около 250 метров, предусмотрена зона для размещения общественного павильона, а также оборудованы четыре смотровые площадки.

Южный берег Путяевского пруда преобразился благодаря ремонту детской и спортивной площадок. Воркаут-зона теперь оснащена турниками для отжиманий и подтягиваний, а также комплексом с двухуровневым рукоходом, площадь территории примерно 330 квадратных метров.

На западной стороне установлена обзорная площадка размером около 300 квадратных метров.

Во всех зонах отдыха возле Путяевского пруда установлены разные элементы – столы в форме "змеек" с табуретами, лавочки с дизайнерской подцветкой и обычные столы со стульями.

Ранее стало известно, что на набережной в "Коломенском" появилась архитектурно-художественная подсветка. Чтобы обеспечить правильное распределение световых акцентов, специалисты подобрали индивидуальный сценарий освещения для каждого объекта.