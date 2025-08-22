Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

22 августа, 11:13

Число разрешенных для купания зон в Москве увеличили до шести

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве перечень разрешенных для купания зон был расширен до шести. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Как пояснили в ведомстве, сейчас из девяти зон отдыха функционируют "Тропарево", Пионерский пруд, Школьное озеро, озеро Черное, Путяевский пруд №1 и озеро Белое с организованным купанием.

Отмечается, что купание в Мещерском озере запрещено из-за ухудшения качества воды, а Большой городской пруд находится на реконструкции.

Еще четыре зоны приняты в эксплуатацию как зоны отдыха без права купания.

При этом ранее синоптик Михаил Леус предупредил, что в столице завершился купальный сезон. Он отметил, что люди в зависимости от своей закаленности и восприятия температуры воды могут купаться круглый год, однако для большинства людей вода ниже 18–20 градусов уже кажется холодной.

