Бизнес помог украсить необычные площадки городского фестиваля "Сады и цветы"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Предприниматели приняли участие в создании площадок фестиваля "Сады и цветы" в рамках проекта "Лето в Москве". Компании выбирали места около своих офисов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Однако некоторые бизнесмены украсили необычные площадки, к примеру, лестницу спорткомплекса "ВТБ Арена", где появился футбольный сад. В оформлении преобладают бело-синие оттенки. Здесь были сделаны лужайки из герани, райграса и тысячелистника.

Площадка "Палисадник" у Дома культуры "ГЭС-2" тематически перекликается с масштабным выставочным проектом, который посвящен наследию бразильского архитектора Лины Бо Барди. Также ее формы тропических цветников можно заметить у центра SESC Pompeia. Архитектор называла их пещерными отверстиями, которые открываются над всем городом.

В палисаднике развивается идея о создании открытого общественного пространства, где должно быть место каждому. Окружающий ландшафт здесь стал полноценным элементом архитектуры здания ГЭС-2.

Также к фестивалю ландшафтного дизайна "Сады и цветы" присоединились и столичные рестораны. Они оформили веранды, фасады и входные группы цветочными композициями.

К примеру, ресторан Butler для украшения разработал единый проект, который сочетается с внутренним убранством в бежевом и зеленом тонах. Гендиректор заведения Анастасия Данилова подчеркнула, что городские оформители используют большое количество натурального озеленения, создавая стены и другие элементы из подвесных систем кашпо.

