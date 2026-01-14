Форма поиска по сайту

14 января, 15:43

Происшествия

Режим ЧС введен на территории промзоны и домов в Ростовской области после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Ростовской области на территории промзоны в Чалтыре и частных домов ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале глава Мясниковского района Андрей Торпуджиян по итогам заседания комиссии по ЧС.

Он пояснил, что после атаки дронов было проведено внеплановое собрание. По его словам, режим ЧС распространяется на территории поврежденных домов в хуторе Ленинаван, садовых участков СНТ "Факел СКВО" и юго-восточную промзону Чалтырского сельского поселения.

Ранее после атаки БПЛА режим ЧС ввели в границах микрорайона Ростова-на-Дону. Властями было поручено организовать работу оперативного штаба и комиссий, которые оценят ущерб, нанесенный инфраструктуре города.

Ростов-на-Дону подвергся атаке вражеских дронов в ночь на 14 января. В результате оказались повреждены несколько многоквартирных домов. Кроме того, при падении обломков загорелись строения одного из местных промышленных предприятий, а также квартиры в нескольких многоэтажках.

В результате пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь.

Позднее спасатели при разборе завалов одной из загоревшихся квартир обнаружили погибшего мужчину. Его личность устанавливается.

