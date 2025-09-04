Форма поиска по сайту

04 сентября, 11:47

Технологии

Сервис подтверждения возраста по биометрии внедрят в российских магазинах осенью

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Возможность подтверждения возраста при помощи биометрических данных на кассах самообслуживания введут в российских магазинах этой осенью, заявил в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

В пресс-службе центра ТАСС рассказали, что на кассах самообслуживания сервис можно будет использовать для покупки любых товаров с возрастными ограничениями. Пилотный проект стартует в Москве в филиалах одной из самых крупных торговых сетей.

Внедрение сервиса освободит сотрудников магазинов от проверки документов покупателей, а также сократит время обслуживания. При этом граждане сами смогут выбрать способ подтверждения возраста – по паспорту или биометрии, добавили в ЦБТ.

Ранее Минцифры России предложило начать применять биометрию для подтверждения возраста при продаже энергетиков. Изменения необходимы в первую очередь для онлайн-продаж и продаж через вендинговые автоматы.

Позже стало известно, что аналогичную систему подтверждения возраста намерены ввести и на кассах самообслуживания в магазинах.

